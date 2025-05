Max Verstappen è diventato papà. Nelle ultime ore, Kelly Piquet ha dato alla luce la loro figlia. Ecco il nome scelto per la neonata.

Max Verstappen, il campione di Formula 1, ha appena vissuto uno dei momenti più emozionanti della sua vita: è diventato papà. Nelle ultime ore, la sua compagna Kelly Piquet ha dato alla luce la loro bambina, portando una nuova gioia nella loro famiglia. Mentre la coppia festeggia questo traguardo, è stato rivelato il nome della piccola, che segna l’inizio di un nuovo capitolo per loro.

Max Verstappen diventa papà

Kelly Piquet è diventata mamma per la seconda volta: la compagna del campione di Formula 1 Max Verstappen ha dato alla luce una splendida bambina. Per l’olandese, che ha deciso di restare a Nizza per essere il più vicino possibile alla sua Kelly, questo è il primo figlio.

La coppia, insieme dal 2020, è molto unita, così come il legame che Max ha con Penelope, la primogenita di Kelly, nata dalla precedente relazione con Daniil Kvyat. La relazione tra Kelly e Max è iniziata nel 2020, ma i due si erano già incontrati nel 2016, quando lei lavorava nel settore della comunicazione degli sport motoristici. Dopo la fine della sua storia con il pilota russo Daniil Kvyat nel luglio 2019, Kelly ha iniziato a frequentare Verstappen.

La loro storia è stata ufficializzata nel gennaio 2021 con un post su Instagram che li mostrava insieme su una spiaggia in Brasile.

Max Verstappen diventa papà: svelato il nome della figlia

Nelle ultime ore, la coppia ha dato il benvenuto alla piccola Lily. Max ha condiviso su Instagram un toccante messaggio, raccontando l’emozionante arrivo della neonata e celebrando il miracolo che accompagna ogni nascita. Max e Kelly, insieme a Penelope e Lily, sono pronti a vivere nuovi capitoli di una storia d’amore speciale.

“Benvenuta al mondo dolce Lily. I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tanto”.