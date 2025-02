Maxi operazione della Polizia contro le baby gang: sono almeno 73 gli arresti in tutta Italia.

Maxi blitz della polizia contro le baby gang, 73 arresti in tutta Italia

Nella notte si è conclusa una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dal Servizio Centrale Operativo, contro la criminalità giovanile, che sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese. Il blitz ha portato provvedimento in tutta la Penisola, si contano almeno 73 arresti e ben 142 denunce a piede libero. Dei 73 arrestati 13 sono minorenni. Nell’operazione sono state impiegati oltre 1.000 poliziotti.

Sequestrate armi e sostanze stupefacenti

L’indagine della Polizia era partita da Milano per per poi estendersi in tutta Italia. Nel corso delle perquisizioni sono stati recuperati diversi oggetti rubati e anche 50mila euro in contanti. Sequestrate anche armi, tra cui 8 pistole, un fucile a canne mozze, un silenziatore, una quindicina di coltelli, un rompi ghiaccio e uno spray urticante. Trovate anche diverse sostanze stupefacenti, tra cui due chilogrammi di cocaina, 350 dosi tra eroina, ecstasy, shaboo e anfetamine e dieci chilogrammi di cannabinoidi. Sono stati 13mila i giovani controllati, di cui 3mila minorenni.