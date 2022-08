A fuoco gli studios di Cinecittà a Roma: l'incendio sarebbe partito dal set di "Firenze rinascimentale" e interesserebbe anche altre zone dello studio. Forte apprensione per la casa del Grande Fratello che è fortunatamente intatta.

Grave incendio a Roma, nel famoso studio cinematografico di Cinecittà: il rogo avrebbe interessato il set di “The Young Pope 2” e la casa del Grande Fratello. Quest’ultima, fortunatamente, non ha subito alcun danno.

Incendio a Cinecittà, intatta la casa del Grande Fratello

La notizia si apprende da Fanpage che grazie alle sue fonti ha comunicato di aver scoperto che la casa del Grande Fratello non è stata colpita dalle fiamme ed oltre ad essere intatta è anche pronta per la prossima edizione del Gf Vip 2022/2023. Un sospiro di sollievo per i prossimi concorrenti e per gli appassionati del noto reality show. Ingenti danni per il set che avrebbe dovuto ospitare la serie Tv “The Young Pope 2“, diretta da Paolo Sorrentino.

L’incendio, oltre alla zona da cui ha avuto origine, si è esteso fino al set di “Assisi” che ha subito i danni maggiori. Grazie all’intervento dei Vigili del fuoco si è evitato il peggio e non vi sono né feriti, né morti, né intossicati.

🔴 #Roma, i #vigilidelfuoco del fuoco hanno spento l’#incendio a #Cinecittà Studios. Le fiamme hanno distrutto la scenografia del vecchio set di Assisi e Firenze. Prosegue il lavoro delle squadre per la bonifica [#1agosto 17:30] pic.twitter.com/ekJKKtARvH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 1, 2022

Le cause dell’incendio

Il Maxi incendio all’interno degli studios di Cinecittà a Roma, è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 agosto 2022. I Vigili del fuoco hanno informato che alle 15:50 circa erano state inviate tre squadre per cercare di domare le fiamme. Le cause dell’incendio non sono ancora note anche se sicuramente sono responsabili il forte caldo e il vento. Il punto da cui sono partite le fiamme è stato il set di “Firenze rinascimentale“.

Le strade adiacenti agli studios italiani sono state chiuse al traffico e sono state messe in sicurezza.