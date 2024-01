Maxi Incidente sulla Statale 36

Mercoledì pomeriggio, sotto il ponte della Comasina, all’incrocio con Verano Brianza, si è verificato uno scontro di grande entità che ha coinvolto due auto e un camion sulla Statale 36 Valassina. La gravità dell’incidente è testimoniata dalla presenza di cinque persone coinvolte, tra cui una bambina di soli sette anni, risultando in un blocco totale della circolazione e nella chiusura delle strade interne.

Dinamica dell’incidente: un mistero da svelare

Al momento, la dinamica esatta dell’incidente non è chiara, lasciando molte domande senza risposta. L’urto ha coinvolto due automobili e un camion, causando ferite gravi a diverse persone presenti nei veicoli. In particolare, una donna di 41 anni, passeggera di una delle auto coinvolte e accompagnatrice della bambina, è in gravi condizioni.

Intervento di soccorso immediato

L’intervento tempestivo di diverse unità di soccorso è stato immediato. Le ambulanze della Croce Bianca di Mariano, della Croce Verde di Lissone e di Sos Lurago sono state supportate da un elisoccorso decollato da Milano, fornendo assistenza a tutte le vittime. Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza hanno contribuito con mezzi specializzati.

Traffico paralizzato

La necessità di creare spazio per le operazioni di soccorso ha portato a una decisione difficile: il blocco totale del traffico lungo la Statale 36 Valassina. La lunga coda di veicoli in attesa di proseguire il proprio viaggio ha generato un enorme disagio per la circolazione.