Maxi rissa culmina con una sparatoria in Francia: almeno cinque persone sono rimaste ferite nella notte. Coinvolte tra 400 e 600 persone, lo ha riferito il ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau.

Lo scontro a fuoco ha avuto luogo intorno alle 22.45 di ieri sera nel quartiere Couronneries. All’esterno di un ristorante alcune persone avrebbero sparato da un’auto, per poi fuggire. Arrivata sul posto la polizia avrebbe trovato i cinque feriti e dei fori di proiettile sulla facciata del locale.

Almeno cinque le persone ferite nella sparatoria avvenuta nella notte di fronte a un ristorante a Poitiers, nell’ovest della Francia. Il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, ha dichiarato all’emittente Bfmtv che l’incidente sarebbe collegato al traffico di droga e avrebbe rivelato che oltre 100 persone hanno assistito o partecipato all’evento.

Secondo fonti della polizia, tra i feriti, un ragazzo di 15 anni versa in gravi condizioni per un colpo di arma da fuoco alla testa.

Secondo il ministro Bruno Retailleau, la sparatoria è legata al traffico di droga. Ha affermato di poterlo confermare e ha aggiunto che, al giorno d’oggi, tali episodi non si verificano più solo in Sud America, ma anche in città francesi come Rennes e Poitiers, un tempo rinomate per la loro tranquillità.