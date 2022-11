Maxi tamponamento sulla via Tuscolana a Roma, coinvolti 11 veicoli: traffico in tilt.

A Roma questa mattina, 23 novembre, un maxi tamponamento ha paralizzato il traffico sulla via Tuscolana.

Nello scontro, verificatosi intorno alle 8:30, sono stati coinvolti ben 11 veicoli che transitavano sull’importante arteria stradale della Capitale all’altezza del cavalcavia del Terminal Anagnina.

Maxi tamponamento a Roma: disagi per il traffico

Il maxi tamponamento ha causato evidenti problemi al traffico cittadino, vista anche la grande mole di vetture che a quell’ora percorrono via Tuscolana.

Così come riportato da Luce verde Roma, l’incidente a catena ha provocato rallentamenti tra Via delle Capannelle e Via del Casale Ferranti sia in direzione del Grande Raccordo Anulare che di Roma Centro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari, ma a parte i danni alle vetture non è stato per fortuna registrato alcun ferito.

La Polizia locale di Roma Capitale, al fine di consentire l’intervento degli agenti e dei vigili del VII gruppo Tuscolano, ha provveduto a ridurre la carreggiata con delle chiusure temporanee.

Più nello specifico è stata chiusa la carreggiata dal cavalcavia direzione fuori Roma, con i mezzi che sono stati deviati sotto del ponte.