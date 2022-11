Omicidi escort a Roma, De Pau resta in carcere: nessuna risposta al Gip

L’ex autista del boss Michele Senese Giandavide De Pau è sospettato di essere il killer delle tre donne di Roma.

Per il 51enne, che aveva già numerosi precedenti penali, è stato convalidato il fermo presso il carcere di Regina Coeli.

Giandavide De Pau, il killer delle escort di Roma resta in carcere

L’uomo è sospettato di aver ucciso le tre donne a Roma, utilizzando probabilmente la stessa arma: due vittime di origine cinese di 25 e 45 anni ed una terza, una donna colombiana di 65 anni. De Pau era stato arrestato lo scorso sabato con l’accusa di omicidio plurimo aggravato e per lui è stato convalidato il fermo.

Giandavide si trova, in questo momento, presso il carcere di Regina Coeli. Durante l’ultimo interrogatorio, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Le parole dell’avvocato difensore

L’avvocato difensore Alessandro De Federicis ha rilasciato alcune dichiarazioni entrando questa mattina nel carcere romano: “Probabilmente oggi non risponderà al gip. Il suo profilo psichiatrico andrà esaminato anche dalla procura. De Pau era libero perché non aveva titoli per essere detenuto e nessuno, neanche gli psichiatri che lo avevano visitato, si erano accorti della sua pericolosità.

Non ha memoria di quanto è accaduto.”