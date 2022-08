Mazara in lutto saluta il sottocapo della Guardia Costiera Antonino Giacalone

Mazara del Vallo è in lutto e saluta il sottocapo della Guardia Costiera Antonino Giacalone i cui funerali si terranno nella Basilica Cattedrale

Mazara del Vallo è in lutto e saluta il sottocapo della Guardia Costiera Antonino Giacalone, lo farà oggi, 8 agosto a partire dalle 14.30, presso la Basilica Cattedrale. Il sottufficiale in servizio a Ponza è venuto a mancare a seguito di un aneurisma fatale a soli 33 anni.

Mazara in lutto saluta Antonino Giacalone

A Mazara lo chiamavano tutti Nino, e tutto lo ricordano sui social come una persona speciale, un ragazzo “educato e rispettoso”, un “gigante buono”. Ecco alcuni messaggi social: “Ho avuto il piacere di conoscerti di persona, sei stato collega di corso e lavoro di mio figlio. Mio figlio ti descriveva come un gigante buono. Sono immensamente dispiaciuta”. E ancora: “Antonino eri una persona splendida, fai buon viaggio caro gigante buono! Lasci in tutti noi uno splendido ricordo sempre sorridente e di buon umore”.

I messaggi social per il “gigante buono”

E in chiosa: “Riposa in pace carissimo Nino (il gigante buono), così ti chiamava mio figlio Andrea, tuo amico e collega. Abbiamo avuto il piacere di conoscerti al giuramento VFP4 a San Vito Taranto”. La Guardia Costiera ha voluto esprimere il suo cordoglio ufficiale e “propria vicinanza alla famiglia del sottocapo Antonino Giacalone, in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza”.