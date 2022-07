Ponza, yacht in fiamme: salva la famiglia a bordo

Ponza, uno yacht ha preso fuoco: a bordo vi era una famiglia proveniente da Terracina.

Uno yacht di quattordici metri è stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava al Frontone, nei pressi dell’isola di Ponza. L’episodio è accaduto lo scorso 30 luglio. A bordo vi era una famiglia proveniente da Terracina, composta da padre, madre e tre figli tra i 6 e i 12 anni.

Si sono salvati gettandosi in acqua e nuotando velocemente. Era intanto scattata la richiesta di soccorso. Giunti sul posto i vigili del fuoco con la motobarca e guardia costiera.

Per estinguere i vigili del fuoco le fiamme hanno gettato acqua sull’imbarcazione con degli idranti. Le operazioni sono andate a buon fine, poiché il rogo è stato domato. La famiglia in pericolo stata recuperata; papà, mamma e figli hanno provato un grande spavento, ma non hanno riportato danni fisici.

Ponza, yacht in fiamme: poco chiaro l’origine del rogo

La scena dell’incendio è avvenuta sotto gli occhi di numerose persone che si trovavano a bordo di altre imbarcazioni o sulla spiaggia del Frontone, l’unica praticabile dell’isola. Al momento non è chiaro cosa sia avvenuto a bordo dello yacht e saranno necessari opportuni approfondimenti. Come informa Radioluna.it, è probabile che a scatenare il rogo sia stato un corto circuito.

Lo yacht è affondato

Dopo l’incendio lo yacht è affondato a una profondità di sette metri. C’è preoccupazione in quanto l’imbarcazione colata a picco è motivo di inquinamento per le acque locali. In data 31 luglio sono previste le operazioni di recupero.

Qui sotto potete recuperare le incredibili immagini dello yatch in fiamme.