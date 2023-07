A seguito delle proteste dei lavoratori per il troppo caldo in cucina, McDonald’s chiude il locale in via Sparano a Bari. I dettagli.

McDonald’s chiude il locale in via Sparano a Bari: la decisione è stata presa alla luce delle proteste dei lavoratori che hanno denunciato a più riprese il troppo caldo e le “temperature allucinanti” che dovevano sopportare in cucina.

McDonald’s chiude a Bari, troppo caldo in cucina: le proteste dei lavoratori

Le temperature per i lavoratori destinati alla cucina erano insostenibili “senza un impianto di condizionamento adeguato”. Proprio per questo, a seguito delle proteste dei dipendenti e lo sciopero con sit-in indetto nella giornata di domenica 23 luglio, McDonald’s ha deciso di chiudere al pubblico il locale situato in via Sparano a Bari. La notizia è stata resa nota dalla Cgil che ha anche espresso “grande soddisfazione per la decisione aziendale”.

“Dopo la dichiarazione di sciopero dei lavoratori l’azienda ammette le temperature proibitive all’interno del ristorante e dà ragione al sindacato. Si resta chiusi in via Sparano perché le temperature non consentono il lavoro in condizioni di sicurezza“, ha dichiarato la sigla sindacale. Nonostante la decisione della società, tuttavia, la Cgil ha comunque ribadito di non rinunciare allo “stato di agitazione di tutto il personale e lo sciopero con sit-in previsto dalle ore 21.00 di stasera alle ore 23 a Casamassima dove l’azienda ha, al momento, deciso di lasciare aperto il ristorante sostenendo che le condizioni siano diverse e gli impianti siano in condizione di fronteggiare il caldo”.

La nota della società e il malfunzionamento dei condizionatori

In merito alla vicenda, McDonald’s ha diramato una nota ufficiale volta a fare chiarezza sulle proteste dei lavoratori delle sedi di Bari e Casamassima. “Nei ristoranti McDonald’s di Bari Sparano e Bari Casamassima si sono purtroppo verificati dei malfunzionamenti ad alcune unità del condizionamento di aria. Il licenziatario che gestisce i due ristoranti desidera precisare che la manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento è stata effettuata di recente, nel rispetto dei protocolli interni e a norma di legge, come avviene in tutti i ristoranti McDonald’s in Italia”, si legge nella nota.

“Le condizioni di caldo eccezionale hanno purtroppo creato problemi tecnici che sono stati prontamente affrontati posizionando condizionatori d’aria mobili nei ristoranti e chiedendo alla società manutentrice la sostituzione degli impianti non funzionanti nel minor tempo possibile. I dipendenti, inoltre, hanno effettuato pause dal lavoro di 10 minuti ogni ora”, ha precisato la società. “Tuttavia, monitorando di continuo l’evolversi della situazione climatica e a massima tutela dei nostri dipendenti, abbiamo deciso di chiudere precauzionalmente nella giornata di oggi domenica 23 luglio il ristorante di via Sparano”.

“Nel ristorante di Casamassima, invece, a partire dalle ore 12 di oggi e fino a domattina resterà aperto solo il servizio Drive e McDelivery. In questo ristorante, infatti, il problema agli impianti è più limitato e, attraverso il posizionamento di ulteriori unità mobili di condizionamento e con la chiusura delle porte di ingresso al locale, la temperatura interna rimane sotto controllo e compatibile al lavoro in sicurezza. Continueremo a seguire l’evolversi della situazione nel rispetto della salute dei nostri dipendenti e collaboratori”, conclude la nota.