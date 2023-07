Tutto quello che c’è da sapere su orari e fasce di garanzia dello sciopero del 24 luglio indetto dal sindacato Usb lavoro privato. Le motivazioni della protesta e i possibili disagi per i cittadini

Lo sciopero di 4 ore indetto da Usb

Lunedì 24 luglio, i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale potranno fermarsi in tutta Italia per effetto di uno sciopero indetto dal sindacato Usb lavoro privato. Proclamata lo scorso 10 luglio, l’agitazione durerà 4 ore.

I motivi dell’agitazione sindacale

Un lungo comunicato del sindacato USB – che ha anche ricordato la recente morte di un collega alla guida di un autobus – ha rivendicato le ragioni della protesta. Di seguito un estratto (è possibile leggerlo integralmente al seguente indirizzo: https://www.usb.it/leggi-notizia/sicurezza-salario-e-dignita-per-gli-autoferrotranvieri-lunedi-24-luglio-e-sciopero-nazionale-1041.html)

“I grandi’ sindacati, cechi e sordi a ciò che sta accadendo nel mondo del lavoro, rincorrono le volontà datoriali per aprire un ennesimo tavolo di de-contrattazione dei diritti degli autoferrotranvieri; per lunedì 24 Luglio, USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore per rilanciare le sacrosante rivendicazioni di una categoria sempre più inascoltata, lasciata nel baratro di salari irrisori, scarse tutele per la loro sicurezza, privatizzazioni selvagge ed il continuo ricorso ad appalti, subappalti e subaffidamenti!” –

Lo sciopero organizzato con modalità territoriali

Lo sciopero è organizzato con modalità territoriali, quindi l’orario potrebbe differire da città a città. Inoltre, allo sciopero suddetto, si andranno ad aggiungere alcuni scioperi locali.

Roma

A Roma dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il servizio sarà garantito sino alle ore 8.29. Poi nessuna garanzia sull’intera rete con la ripresa del servizio prevista alle ore 12.30. a protesta indetta dal sindacato Usb coinvolge autobus, tram, filobus, metro e ferrovie ex concesse. Nell’apposita sezione dedicata, sul sito dell’Atac è possibile trovare tutte le informazioni che occorrono: https://www.atac.roma.it/tempo-reale/luned%C3%AC-24-luglio-sciopero-nazionale-di-quattro-ore—tutte-le-informazioni

Milano

A Milano i mezzi Atm, salvo improvvisi cambiamenti, funzioneranno in modo regolare. Invece Trenord ha già comunicato l’adesione all’agitazione sindacale dei lavoratori di Ferrovienord. Quindi i cittadini pendolari che si spostano con il treno potrebbero subire disagi.

La circolazione dei convogli regionali Trenord potrebbe subire rallentamenti o cancellazioni dalle 9.01 alle 13.00. Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali tra Milano e Malpensa. Per tutte le informaizoni è possibile collegarsi al sito internet dell’azienda: https://www.trenord.it/news/trenord-informa/avvisi/sciopero-24-luglio-2023/

Napoli

A Napoli l’ANM ha comunicato che lo sciopero, chedalle ore 9.00 alle ore 13.00, l’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le modalità elencate nell’apposita pagina internet dell’azienda napoletana di mobilità: https://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4155&Itemid=456