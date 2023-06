L’alta velocità di Trenitalia e Italo si ferma con lo sciopero nazionale dei treni previsto per il prossimo 13 luglio 2023: i dettagli.

Stop all’alta velocita in tutta Italia con lo sciopero nazionale dei treni indetto dai sindacati il prossimo 13 luglio 2023: la protesta avrà una durata complessiva di 24 ore. Previsti disagi sia per chi dovrà viaggiare con Trenitalia che con Italo.

Sciopero nazionale dei treni il 13 luglio 2023, stop all’alta velocità in tutta Italia

Previsti forti disagi per chi dovrà viaggiare con i treni il prossimo 13 luglio. A partire dalle ore 03:00 di venerdì 13 luglio e fino alle 02:00 di sabato 14 luglio, infatti, avrà luogo uno sciopero nazione di 24 ore che riguarderà i treni ad alta velocità. La mobilitazione, proclamata dai sindacati, coinvolgerà tutto il personale dipendente di Trenitalia e di Italo.

Per annunciare lo sciopero, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno inviato una comunicazione congiunta ala Commissione di Garanzia sciopero e alle due società che gestiscono l’alta velocità.

Il trambusto in ambito ferroviario travolge anche la Germania

Mentre l’Italia si prepara allo stop del 13 luglio 2023, in Germania va avanti senza esclusione di colpi il braccio di ferro che vede in prima linea i sindacati. Questi ultimi si stanno battendo per ottenere un robusto adeguamento all’inflazione dei contratti del comparto ferroviario.

In questo contesto, il sindacato tedesco della circolazione ferroviaria EVG si sta facendo promotore di un referendum tra i suoi membri al fine di determinare la partecipazione allo sciopero a oltranza dovuto alla contesa sui salari in corso dallo scorso febbraio. Il sindacato chiede un aumento di almeno 650 euro per la categoria. La votazione durerà quattro settimane.