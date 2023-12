Non si arrestano i continui raid dell’esercito di Israele nella Striscia di Gaza. Nel cuore della notte, nuovi bombardamenti sono stati effettuati dalle forze dell’Idf a nord e su Khan Younis, a darne notizia sono stati per primi i media palestinesi.

Nuovi bomardamenti a Gaza: cosa sta succedendo

Il ‘Times of Israel‘ ha comunicato nelle scorse ore che alcuni media palestinesi affilaiti ad Hamas hanno riportato la notizia di nuovi intensi bombardamenti andati in scena questa notte nella Striscia di Gaza. Secondo quanto si apprende, gli attacchi dell’Idf si sono concentrati ancora una volta nella zona nord della Striscia, ma anche nell’area di Khan Younis. Paura per i civili ancora nella città, costretti a vivere in continua tensione da ormai due mesi.

Nuovi bomardamenti a Gaza: sirene ad Israele

Nello stesso tempo, anche in Israele si respira la paura. Poche ore fa, infatti, le sirene di allarme sono tornate a risuonare nel Paese dopo un silenzio durato appena 14 ore. L’allarme antiaereo, secondo quanto riferisce un portavoce militare, è stato udito dalla popolazione sita nella zona di Netiv HaAsara, vicina a Gaza, ma anche a Zar’it, non lontano dalla linea di confine con il Libano.