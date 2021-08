Torna il MEDITA FESTIVAL a Taranto

Dal 2 al 5 settembre torna a Taranto il MEDITA FESTIVAL, la rassegna musicale organizzata dal comune e dall'Orchestra ICO della Magna Grecia che già lo scorso anno aveva dato ritmo alle notti tarantine.

Dal 2 al 5 settembre sulla Rotonda del Lungomare torna il MEDITA FESTIVAL

Dopo il successo della prima edizione ecco che un anno dopo l’Orchestra della Magna Grecia si conferma la più ambita “base musicale” per accompagnare – orchestrando i più grandi successi – alcuni tra i più iconici artisti della scena musicale italiana.

Dal 3 al 5 settembre diversi artisti si esibiranno per la seconda edizione del Festival che, organizzato con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, parte da Taranto e guarda al Mediterraneo e alle nuove generazioni. Queste le parole del primo cittadino in merito all’evento: “È simbolo della voglia di innovare e sperimentare che attraversa ogni nostra azione amministrativa: mettere insieme esperienze diverse, sondare terreni inesplorati, fare quel che fino a oggi non era stato nemmeno pensato.

Il programma giorno per giorno

Saranno tre le date, anticipate da un pre-festival – previsto il 2 settembre – dedicato alla generazione Z.

Si comincia ufficialmente con Mahmood il 3 settembre che porterà sul palco il suo ultimo album che per l’occasione è stato orchestrato dal maestro Roberto Molinelli che, quella sera, dirigerà anche l’Orchestra ICO della Magna Grecia.

Il 4 settembre toccherà ad Achille Lauro. Si tratterà di un ritorno a casa, si può dire, per l’artista romano che lo scorso anno ha incantato una piazza gremita.

Lauro porterà in scena il suo spettacolo, con i brani più recenti, che per l’occasione sono stati orchestrati dal Maestro Gregorio Calculli che lo ha accompagnato nell’ultima esibizione al Festival di Sanremo.

Il MEDITA si concluderà con l’esibizione di Edoardo Bennato domenica 5 settembre. Un nome che ha fatto la storia della musica (venti album in studio, dieci dal vivo). Bennato è un artista che ha dato voce all’utopia e ha prodotto indimenticabili graffi alla coscienza collettiva.

Per l’occasione, i suoi pezzi storici e più recenti sono stati arrangiati in chiave orchestrale dal Maestro Raffaele Lopez che lo dirigerà durante l’esibizione.

Informazioni

Tutte le informazioni sul MEDITA FESTIVAL e le modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito Event brite o al box office dell’orchestra della Magna Grecia in via Ciro Giovinazzi a Taranto.

MEDITA FESTIVAL è organizzato dall’Orchestra ICO della Magna Grecia e dal Comune di Taranto, grazie alla partnership con la Regione Puglia, con Puglia Sound e con il Ministero dei Beni culturali e con il supporto di Five Motors, Programma Sviluppo, Kyma Mobilità, BCC San Marzano di San Giuseppe, Varvaglione1921 e Alfaparf Milano.