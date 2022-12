Le immagini social arrivate quest’oggi direttamente dall’Ohio, negli Stati Uniti, sono a dir poco impressionanti: nelle scorse ore nello stato nel nord est statunitense, presso la Interstate 75, è avvenuto un terrificante incidente che ha visto coinvolte decine di autovetture.

Il video che racconta l’accaduto girato da un automobilista di passaggio nella carreggiata nel senso di marcia opposto è davvero incredibile e mostra chiaramente un numero incalcolabile di auto accartocciate le une sulle altre, e per di più bloccate in mezzo ad una tormenta di neve.

Stando a quanto riportano le autorità locali si parla in questo caso di oltre 100 veicoli coinvolti nell’incidente, nel quale molte persone sarebbero rimaste ferite.

La dinamica precisa dell’incidente per il momento è sconosciuta ma con ogni probabilità dev’essere stata in qualche modo legata alle tremende condizioni meteo che in questi giorni stanno tormentando il Nord America. Poco prima di Natale, infatti, gran parte di Stati Uniti e Canada sono stati colpiti da una zona di bassa pressione senza precedenti, con abbondanti nevicate e temperature in picchiata fino a oltre -30 o addirittura -40 gradi sotto zero.

Il ghiaccio sulle strade, in questi giorni, è uno dei numerosi problemi che la popolazione si ritrova costretta ad affrontare.

Qui sotto potete recuperare le immagini di ciò che è successo a Kirkwood.

🚨#BREAKING: Mass Casualty Incident’ declared following pileup on Interstate 75 in Ohio 📌#Kirkwood l #OH Multiple emergency crews are responding too a very serious accident is occurring on I-75N. With Mass Casualty Incident declared reports of over 100+ vehicles are piled up pic.twitter.com/TgfCm852Si — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 23, 2022

Almeno 17 morti sulle strade per la tempesta del secolo

Nel frattempo, gli Stati Uniti si trovano costretti a fare i conti anche con molti morti causati dalla neve, dal ghiaccio e dal gelo polare. La NBC ha confermato già un totale di 17 vittime: si tratta per l’appunto solo ed esclusivamente (per ora) di automobilisti che hanno perso la vita in incidenti stradali. Sono stati inoltre oltre 5000 i voli cancellati per le avverse condizioni meteo: sono dunque in migliaia gli americani che hanno vissuto enormi disagi proprio in concomitanza con il tanto atteso ritorno in famiglia in occasione delle feste natalizie.