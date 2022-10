Tre persone sono state colpite dai colpi sparati nel corso di un match di football tenutosi poche ore fa alla Whitmer High School

Tanta paura mentre in Italia era notte fonda a Toledo, in Ohio, presso la Whitmer High School. Nel corso di un match di football americano disputatosi nelle scorse ore dove un individuo (o forse più persone? La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e non ci sono sospetti) ha aperto il fuoco colpendo tre partecipanti all’evento sportivo.

Le tre persone colpite dai colpi di arma da fuoco sono state rapidamente trasferite al più vicino ospedale e non sarebbero per fortuna in pericolo di vita.

Il video dell’attacco

A pochssimi minuti dalla sparatoria sono già state rese disponibili online le impressionanti immagini di ciò che è accaduto. Nella clip condivisa sui social si vedono i giocatori in campo sentire distintamente gli spari provenire (a quanto pare) dagli spalti, e fuggire a gambe levate per mettersi in salvo insieme a molti altri spettatori in preda al panico.

Qui sotto potete recuperare il video di quanto accaduto in Ohio poche ore fa.

🚨#BREAKING: Multiple people shot at a high school football game 📌#Toledo | #Ohio Multiple law enforcement agencies are responding to multiple people shot at Whitmer High school with reports of three people Shot outside the stadium as gun shots can heard in the background pic.twitter.com/sKzix8MnZg — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 8, 2022

La dinamica dell’incidente: le prime informazioni in nostro possesso

Almeno per il momento le autorità stanno ancora cercando di fare chiarezza sull’accaduto: non ci sono, infatti, sospetti di sorta rispetto alle responsabilità della sparatoria.

In merito al fatto di cronaca, le autorità si sono espresse in questi termini, sottolineando che gli spari sarebbero arrivati, a quanto sembra, dall’esterno dello stadio e non dal suo interno:

Gentili famiglie di Washington Local, un atto di violenza si è prodotto fuori dallo stadio nel corso del match di stasera disputatosi fra i Central Catholic e i Whitmer. Per ora, sappiamo che tre persone sono rimaste ferite: si tratta di due adulti e uno studente di Whitmer. Sono stati tutti trasportati ad un ospedale locale per essere curati per le ferite ricevute. Nessun ospite è rimasto ferito nelle operazioni di evacuazione, e non potremmo essere più fieri dei nostri studenti, del nostro staff, dei tifosi deglo Whitmer, e dei nostri ospiti della Central Catholic. Abbiamo messo subito in atto tutte le azioni del caso applicando immediatamente il piano di sicurezza del WLS. Vi aggiorneremo non appena avremo a disposizione maggiori informazioni.

Un testimone, a quanto pare, avrebbe raccontato alle autorità di aver sentito dei colpi simili a dei fuochi d’artificio subito prima che iniziasse il fuggi fuggi generale. In Ohio, proprio come il resto degli Stati Uniti, eventi del genere che includono l’utilizzo sconsiderato di armi da fuoco non sono purtroppo rari.