Mega-sciopero degli infermieri nella sanità del Regno Unito

Roma, 6 feb. (askanews) – “Personale più sicuro salva vite”, “Cosa chiediamo? Personale sicuro. Quando lo vogliamo? Ora”: sono tra gli slogan intonati da un gruppo di infermieri che manifestano fuori dall’ospedale St Thomas a Londra, solo uno di una lunga serie di scioperi nel servizio di sanità pubblica in programma nel Regno Unito, per reclamare salari migliori per lottare contro il caro vita nel Paese. Oltre agli infermieri, scioperano anche migliaia di lavoratori delle ambulanze rappresentati dai sindacati GMB e Unite.

Sugli striscioni le scritte: “É tempo di pagare equalmente il personale infermierstico”, “I pazienti sono malati, noi siamo stanchi”.