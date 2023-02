Giuseppe Conte commenta positivamente il viaggio di Giorgia Meloni a Kiev, ma continua a sostenere che l’unica via d’uscita dal conflitto sono i negoziati di pace e non un ulteriore invio di armi.

Meloni a Kiev, ecco il commento di Conte: “Il negoziato di pace è sparito”

Il leader del Movimento 5 Stelle (M5S) ha fatto una riflessione in occasione della visita della Meloni a Kiev, in Ucraina. Conte, come riporta l’Adnkronos, ha dichiarato:

“Ben venga il viaggio della Meloni a Kiev ma vi rendete conto che il negoziato di pace è sparito da tutti i summit? Ormai si parla solo di maggiori spese e più sofisticate armi da inviare ed è l’unica prospettiva sul tavolo. Vogliamo lavorare per una via d’uscita?”.

Conte condanna la Russia e Putin

Le sue parole sono state molto critiche, in quanto il leader pentastellato non appoggia più l’idea di inviare armi all’esercito ucraino. Secondo Giuseppe Conte questa soluzione porterà solo ad ulteriori problemi oltre che a una possibile escalation del conflitto in Ucraina. Ciò nonostante, Giuseppe Conte ha continuato a difendere il popolo ucraino condannando l’invasione russa. Ecco le sue parole:

“La Russia e Putin sono responsabili di un’aggressione ingiustificata e immotivata. La popolazione ucraina è aggredita, ci sono vittime e territori distrutti”.

Poi ha concluso dicendo: