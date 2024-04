Meloni critica il PD: “Vuole un sistema dove può governare anche se perde”

Il dibattito politico sulla riforma costituzionale che prevederebbe il sistema del premierato continua a tenere banco. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ne ha parlato nel corso dell’intervista che ha rilasciato da Bruno Vespa, nello studio del programma “Cinque Minuti”. Nel corso del suo intervento, la premier ha difeso la riforma portata avanti dal Governo riservando invece critiche alla proposta presentata dal PD.

Meloni, sul PD: “L’indicazione della sinistra sul premierato tradisce la sua reale intenzione”

Ed è proprio sulla riforma del premierato che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha preso una posizione netta, manifestando contrarietà: “L’indicazione della sinistra per il Cancellierato tradisce la sua reale intenzione, quella dei ‘governi di Palazzo’ e non scelti dai cittadini”, evidenziando anche: “Non riescono a dichiarare la ragione reale per cui sono contrari al premierato: preferiscono un sistema in cui i governi si fanno nel Palazzo, sulla pelle dei cittadini. Il Cancellierato è un sistema che di fatto istituzionalizza i governi di larghe intese: voti il partito ma non sai quale sarà il governo”.

Meloni sul premierato: “Nel mio modello la democrazia è in mano ai cittadini”

Non ultimo il capo del Governo sostiene che la riforma costituzionale sul premierato non indebolirebbe la figura del presidente del Repubblica, ma al contrario potrebbe farlo quello sul Cancellierato alla tedesca: “Vogliono un sistema in cui il Pd riesce a governare anche quando perde le elezioni, in cui il governo si fa nel Palazzo. Non è il mio modello di democrazia. Nel mio modello, la democrazia sta in mano ai cittadini”.