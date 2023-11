Venerdì 3 novembre il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge relativo alla riforma costituzionale con l’obiettivo di introdurre il premierato. Questo iter intende modificare, appunto, la Costituzione, con l’obiettivo di rafforzare i poteri del presidente del consiglio, introducendo la sua “elezione diretta”. La Costituzione italiana prevede di norma che i cittadini eleggano i membri del parlamento che, a loro volta, diano il loro sostegno a un esecutivo e, di conseguenza, al premier.

Disegno legge premierato: il ruolo dei cittadini

Con la nuova riforma sul premierato, si prevede che i cittadini avranno un ruolo decisivo nella scelta del presidente del consiglio. Questa significativa modifica consentirà ai cittadini di esprimere direttamente il proprio voto alle elezioni per determinare chi guiderà il governo.

Disegno legge premierato: un iter complesso

Il disegno di legge, recentemente approvato in Consiglio dei ministri, ora è destinato ad affrontare un complesso iter nel Parlamento. Questo processo richiederà diversi mesi e, prima di essere sottoposto a votazione, è probabile che subisca ulteriori modifiche. È importante sottolineare che l’approvazione di leggi che comportano modifiche costituzionali segue procedure particolarmente lunghe rispetto alle leggi ordinarie e richiede un sostegno parlamentare più ampio del solito.

Disegno legge premierato: le incertezze ci sono

La strada per la trasformazione di questo disegno di legge in legge è tutt’altro che semplice, e le discussioni e i negoziati continueranno a occupare un ruolo centrale nei mesi a venire. La possibilità che il disegno di legge raggiunga la sua forma definitiva e diventi una legge non è assicurata, ma è invece soggetta a un dibattito in corso e a molte fasi di revisione.