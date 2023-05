La “strategia” è stata messa molto in rilievo dai media vicini alla sinistra o comunque non “allineati” con Palazzo Chigi: nel rapporto tra Giorgia Meloni e la Rai questa settimana sarebbe previsto un turnover totale per le nomine nella tv pubblica nel settore dell’informazione. Il dato, come ad esempio sottolinea Repubblica, sarebbe quello per cui Meloni “blinda la Rai, dall’intrattenimento ai telegiornali”.

Meloni e la Rai: scatta il turnover totale

Cosa significa? Che ci sono novità e sono rappresentate da nomi che tornano in auge come quelli di Gian Marco Chiocci e Francesco Giorgino. Nel caso del primo la premier punta a mettere Gian Marco Chiocci, attuale timoniere di Adnkronos, al Tg1 Tutto dovrebbe essere pronto per il Cda del 25 maggio, quando l’ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi procederanno alla nomina dei nuovi direttori dei Tg e dei Generi.

Chiocci al posto della Maggioni?

Open spiega che sul fronte dem resterebbe “solo Orfeo al Tg3”, mentre Monica Maggioni traslocherebbe “al coordinamento editoriale”. E pare che i nuovi vertici Rai puntino non solo al turnover “parziale” ma che procederanno pure con i cambi. Tutto questo malgrado la ferma opposizione di Riccardo Laganà, membro del consiglio di amministrazione in quota dipendenti.