Meloni: “Il green pass uccide l’economia e sui controlli il governo scarica le sue responsabilità”

Meloni: “Il green pass uccide l’economia, mette in pericolo la stagione turistica, non aiuta a superare l’emergenza e crea anche problemi di privacy"

Da paladina del green pass ad orwelliana di ferro, Giorgia Meloni dice come la pensa oggi in una intervista al Corriere della Sera e spiega: “Il green pass uccide l’economia e sui controlli il governo scarica le sue responsabilità”. In punto centrale della questione è che oggi la Meloni ha il grande vantaggio di potersi schierare dalla parte delle categorie senza accuse di “saltimbanchismo”, perché è all’opposizione e perché è in una posizione di forza in quanto a grip del partito che guida, Fratelli d’Italia.

Meloni e il green pass che “uccide l’economia e crea problemi di privacy”

Non approfittarne sarebbe da grulli e la Meloni grulla non è, perciò si schiera con presidi, steward, ristoratori e tutte quelle categorie per cui il green pass è una grana in delega e sul loro atteggiamento dice: “Hanno perfettamente ragione, il governo sta scaricando le proprie responsabilità su chi non ha i mezzi o l’autorità per fare da controllore”. A parere della Meloni quindi quella sul green pass è una normativa liberticida e monca a monte e mal applicata a valle, che “sta mettendo in pericolo la stagione turistica, che non aiuta a superare l’emergenza e che crea problemi di privacy”.

Il green pass uccide l’economia, Meloni: “In vigore solo in Francia”

Poi, siccome è saggia, la Meloni inserisce nella chiacchiarata con il Corsera il tema che fa da contrappunto paradossale a quello del green pass: l’immigrazione e lo scontro con la ministra Lamrogese: “Il ministro Lamorgese, prima di definire ‘atto di guerra’ la nostra proposta di blocco navale, faccia lo sforzo di leggerla”. Ma perché la Meloni (oggi) è contraria all’utilizzo del green pass per accedere alla vita sociale? “Perché non trovo né utile né giusto che i cittadini siano sottoposti a misure che, lo ricordo, sono in vigore con queste modalità solo in Francia.

In Germania, in Spagna, in Grecia non si è mai pensato di impedire di andare al ristorante a chi non avesse una certificazione ad hoc, e non a caso tantissimi turisti — penso solo ai russi vaccinati con Sputnik — hanno scelto destinazioni diverse dall’Italia. Un grave danno”.

Secondo Giorgia Meloni il green pass uccide l’economia e per la pandemia “è inutile”

Si può dunque parlare di discriminazione, secondo la leader di FdI, di discriminazione e di danno “per la nostra economia già compromessa.

Il green pass è anche inutile per la gestione della pandemia, perché è falso che dove siedono solo vaccinati non ci si contagi. Se il tema fosse limitare il contagio la nostra proposta di tamponi gratuiti verrebbe accolta, perché un tampone negativo è più sicuro del vaccino in questo. Invece ci dicono che il tampone gratuito disincentiva il vaccino”.

Perché il green pass “uccide l’economia e il governo parla di Dad”

Poi l’affondo: “Ma l’obiettivo è fermare il Covid o vendere il vaccino? La verità è che il green pass è solo uno strumento per introdurre l’obbligo vaccinale senza assumersene la responsabilità. Voglio sperare si evitino chiusure, ma succederà solo se l’unico criterio per stabilirle sarà il numero delle ospedalizzazioni, e in nessun caso quello dei contagi. Invece il governo già parla di Dad. Sui vaccini, aumenta chi lo fa perché aumenta la disponibilità del siero. Io contesto l’obbligatorietà per accedere a luoghi che non possono aver provocato l’aumento del contagio, come ristoranti e palestre, a lungo chiusi.

Scaricare “tutto sui ristoratori mentre il green pass uccide l’economia”

“Piuttosto, si è pensato di mettere in sicurezza le scuole, potenziare i mezzi pubblici? No, non si fa nulla”. E la chiosa: “Anzi, il governo in questo caso dice che il green pass non serve perché non è in grado di fare i controlli sugli autobus. Quindi si scarica su ristoratori, steward, presidi, l’onere di controllare i green pass senza averne l’autorità. Solo a me pare surreale?”.