Milano, 1 ott. (askanews) – “Se saremo chiamati, come vedremo…. Se dovessimo essere chiamati a governare questo Paese, noi abbiamo in mente di dare risposte efficaci e immediate alle emergenze del Paese. E queste risposte vanno preparate e stiamo lavorando su questo”.

Lo ha detto la pèresidente di fratelli d’Italia Giorgia Meloni, parlando alla Coldiretti a Milano.