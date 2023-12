Meloni sulla magistratura: "Piccola parte contrasta il Governo. Nessuno scontro sulla giustizia"

"Non c'è uno scontro tra politica e magistratura" così Giorgia Meloni in un suo intervento fatto alla stampa a margine del Cop28 a Dubai.

Tra la politica e la magistratura non c’è uno scontro. Questo è ciò che ha dichiarato la presidente del Consiglio Meloni in un incontro con la stampa a margine della Cop 28 che si è svolta Dubai. Il capo del Governo ha dedicato una riflessione sulle dichiarazioni del ministro della Difesa Crosetto che hanno fatto discutere nei giorni scorsi, evidenziando – a proposito di ciò – che “questo non vuol dire non segnalare che poi in ogni ambito ci sono dei problemi”.

Meloni sulla magistratura: “Fuori misura dire che la riforma costituzionale aveva una deriva antidemocratica”

La presidente del Consiglio ha proseguito sostenendo che “dire che la riforma costituzionale aveva una deriva antidemocratica, a me sembrano dichiarazioni che vanno bene per la politica questo non si può non notare. Ma non vuol dire aprire uno scontro tra un mondo e un altro mondo, significa segnalare dove ci sono delle cose che sono obiettivamente un po’ fuori dalle righe”.

Meloni ha poi ribadito quello che è stato il ruolo dell’esecutivo su questo fronte: “Noi dall’inizio del governo abbiamo lavorato per rafforzare il ruolo della magistratura per arrivare all’obiettivo comune che è combattere la criminalità, non gli avversari ma la criminalità. Su questo sono schierata dalla stessa parte da sempre”.

Magistratura Democratica: “Siamo stati attaccati da esponenti del Governo”

Nel frattempo, il Consiglio nazionale di Magistratura democratica ha scritto un durissimo comunicato nel quale ha rivolto non poche critiche all’esecutivo: “Negli ultimi giorni Magistratura Democratica è stata oggetto di gravi attacchi da parte di esponenti di primo piano del governo e dei media. È stata accusata di avere coltivato ‘scopi cospirativi’ e di voler svolgere un ruolo di ‘opposizione giudiziaria’. Md respinge con fermezza tali accuse”.