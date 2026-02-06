Un membro della famiglia reale è stato arrestato: narcotraffico, riciclaggio e intrighi nobiliari scuotono la monarchia spagnola.

Uno scandalo giudiziario senza precedenti ha travolto la Spagna: tra narcotraffico e riciclaggio, un membro legato alla famiglia reale è stato arrestato, trasformando il caso in un vero terremoto politico e mediatico.

Lo scandalo giudiziario che scuote i vertici del potere in Spagna

Una vicenda giudiziaria destinata a lasciare il segno sta scuotendo la Spagna: in poche ore, uno scandalo dalle ramificazioni delicate ha raggiunto perfino ambienti legati alla famiglia reale.

Arresti, accuse di riciclaggio e legami con il narcotraffico internazionale hanno acceso i riflettori su un’inchiesta descritta dagli investigatori come “ampia e complessa, con possibili connessioni inaspettate”. Secondo le fonti, dietro l’indagine emergerebbe un quadro inquietante: una rete criminale ben strutturata, capace di muoversi attraverso canali finanziari sofisticati e rapporti con personalità di alto profilo.

Al centro della vicenda si trova una presunta organizzazione criminale dedita al traffico di droga e al riciclaggio di capitali. L’indagine, coordinata dall’Audiencia Nacional, ha preso slancio nel 2024, quando gli investigatori hanno scoperto oltre 20 milioni di euro in contanti, nascosti e persino murati all’interno di un’abitazione privata legata a un ex alto funzionario di polizia.

Come spiegano gli atti giudiziari, l’ex ispettore capo dell’Udef Oscar Sanchez Gil avrebbe sfruttato la sua posizione per avvisare narcotrafficanti di indagini in corso, ricevendo pagamenti regolari per almeno cinque anni tramite una struttura societaria pensata per ripulire e far circolare denaro di origine illecita.

Terremoto nella monarchia in Spagna: membro della famiglia reale arrestato

L’inchiesta assume una dimensione simbolica straordinaria con l’arresto di Francisco de Borbon von Hardenberg, 46 anni, accusato di riciclaggio e convocato dal giudice. Figlio del duca di Siviglia e cugino dell’ex re Juan Carlos I, la sua identità ha trasformato un’indagine giudiziaria in un vero e proprio terremoto istituzionale. “Una vicenda che mette a dura prova l’immagine pubblica della monarchia”, commentano alcuni osservatori.

Il caso si intreccia anche con un conflitto familiare: alla morte del padre, il ducato è passato alla sorella maggiore Olivia, come stabilisce la legge spagnola. Tuttavia, secondo El Mundo, il duca avrebbe voluto che il titolo fosse assegnato al figlio maschio. Non esistendo diritti legali contestabili, resta da vedere se la sorella deciderà di cedere il ducato o se lo scontro degenererà in una vera contesa nobiliare.