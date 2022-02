Le immagini satellitari che mostrano una colonna di mezzi militari russi lunga oltre 3 miglia che punta su Kiev lungo la strada P-02-02 vicino Ivankiv

Giusto mentre Vladimir Putin “tratta” in Bielorussia con Volodymyr Zelensky per una soluzione alla guerra fra Russia ed Ucraina una colonna di mezzi militari russi punta dritta su Kiev e sembra sconfessare ogni velleità di pace o quanto meno di accordo.

Le immagini della la società di foto satellitari americana Maxar Tecnologies mostrano che negoziati ed azioni belliche vanno di pari passo e che le seconde sembrano essere nettamente prevalenti sui primi.

La lunga colonna di mezzi russi che punta su Kiev

Nelle ore in cui i fanti ucraini stanno provando a fermare l’assedio di Kiev un convoglio militare definito dei media come “russo” e lungo più di 3 miglia si trova tecnicamente già alle porte della capitale ucraina.

L’impressione è che Mosca voglia dare la spallata finale a Kiev esattamente nel giorno in cui da Kiev il presidente si è mosso per provare a trattare, il che non depone bene né per le sorti della capitale né per quelle di Zelensky, che sembra sempre più prossimo a cacciarsi in una trappola senza uscita.

Carri, artiglieria e soprattutto camion cisterna

La notizia della colonna meccanizzata e motorizzata che punta su Kiev l’ha data la Cnn ed il convoglio sarebbe stato catturato in immagine nella tarda mattinata di domenica sulla strada P-02-02 vicino a Ivankiv, che si trova a circa 40 miglia a nord-ovest da Kiev, il che significa che oggi, 28 febbraio, quei fanti sono virtualmente già schierati.

Del convoglio, che con l’aviazione ucraina ridotta a zero è praticamente inattaccabile, fanno parte carri armati, veicoli di fanteria e artiglieria semovente frammisti a camion carburanti.