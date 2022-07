Mercedesz Henger: “Se ho visto Edoardo dopo l’Isola? Lui è riservato…”

Mercedesz Henger confessa di aver chiarito con Edoardo Tavassi dopo l'Isola: cosa c'è tra loro?

Dopo l’Isola dei Famosi, cosa è successo tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi? La figlia di Eva ha vuotato il sacco, rivelando che si sono chiariti e lasciando intendere che potrebbe anche esserci un happy end.

Finita l’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi sono tornati alla vita di tutti i giorni. I due, però, hanno avuto modo di chiarirsi e la figlia di Eva ha raccontato qualche dettaglio nel corso del programma radiofonico Non succederà più. Memi ha ammesso:

“Con Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito e se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Siamo assolutamente in buona, infatti anche sui social si sono intravisti gli scambi. Però, per il momento, visto che lui è riservato, preferisco non dire nulla di più”.