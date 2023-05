Mercogliano, 18enne travolto da fiamme al distributore di benzina: ricoverato

Mercogliano è sotto shock per un drammatico incidente avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 17 maggio. Sfortunato protagonista della vicenda è un giovane del comune avellinese di appena 18 anni, che è stato ricoverato d’urgenza per ustione a causa di una fiammata che l’ha travolto mentre faceva rifornimento al suo scooter a un distributore di benzina.

Il giovane è stato immediatamente soccorso e al momento pare che, fortunatamente, non si trovi in gravi condizioni. Tuttavia, come riporta il quotidiano Il Mattino, il 18enne è ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino per alcune ustioni di primo grado che interesserebbero soprattutto il volto del giovane. Le bruciature non si sono propagate in altre parti del corpo.

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire. Pare, secondo una prima ricostruzione, che il carburante abbia preso fuoco in seguito ad un ritorno di fiamma. Anche le cause stesse sono ancora da chiarire. Si pensa che possa essersi trattato di un malfunzionamento del motore dello scooter, oppure semplicemente di una disattenzione del ragazzo.