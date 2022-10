Paura per degli adolescenti di una scuola secondaria in Messico, che sono finiti in ospedale perché intossicati da cocaina.

In Messico, per la precisione a Chiapas, degli studenti adolescenti della scuola secondaria Juana de Asbaje di Bochil sono finiti in ospedale per intossicazione da cocaina.

Messico, 50 adolescenti intossicati dalla cocaina in una scuola media del Chiapas

Il numero dei ragazzini ricoverati supera le 50 persone.

L’allarme è stato lanciato dopo che alcuni di essi hanno presentato chiari sintomi di intossicazione. Immediato è stata l’assistenza ospedaliera per i casi più gravi, gli altri sono comunque sotto osservazione medica. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine che sono state allertate dagli amministratori della scuola.

Il ricovero e le indagini

La causa dei malori negli adolescenti si è scoperta dopo che questi sono stati sottoposti a un esame tossicologico, che ha risultato la positività dei ragazzini alla cocaina.

Ovviamente la sostanza non è stato immessa volontariamente nel corpo e per questo è necessario indagare a fondo. La prima ipotesi avanzata dagli inquirenti è che questa fosse presente nell’acqua dell’istituto.

I dati ufficiali ma non definitivi

Al momento, i dati ufficiali ma non definitivi sono stati forniti dell’Istituto Messicano di Sicurezza Sociale che ha parlato di 57 adolescenti ricoverati e curati, di cui solo uno è in condizioni delicate ma non in pericolo di vita.