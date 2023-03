Una bambina di tre anni è stata azzannata dal pitbull di un parente, a Rod Milici, in provincia di Messina. La piccola è stata ferita al collo e alla testa ed è stata portata in codice rosso al Policlinico di Messina.

Messina, bambina di tre anni azzannata da un pitbull di un parente: ferita alla testa e al collo

Una bambina di tre anni è stata aggredita dal pitbull di un parente. L’aggressione è avvenuta nella serata di ieri, lunedì 6 marzo 2023, a Rodì Milici, in provincia di Messina. La piccola è stata subito soccorsa e portata in codice rosso al Policlinico di Messina, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. L’aggressione è avvenuta in un’abitazione in cui la piccola si trovava insieme ai genitori. Il cane è di un parente e, per ragioni da chiarire, si è scagliato improvvisamente contro la piccola.

I genitori della piccola hanno subito lanciato l’allarme e, viste le condizioni critiche della piccola, si è deciso per il trasporto in elisoccorso al Policlinico di Messina dove è stata ricoverata in codice rosso con ferite alla testa e al collo. La piccola ha riportato anche la frattura di una vertebra cervicale. Nella notte è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni rimangono serie ed è ricoverata in terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata. La procura di Barcellona ha aperto un fascicolo d’inchiesta per ricostruire quanto accaduto.