Fedelissimi di Messina Denaro tornano in libertà: scadenza termini custodia cautelare per dieci alleati di "Iddu", con riduzioni pene e liberazione definitiva. Processo Palermo con rito abbreviato, sentenze irrevocabili per gli altri coinvolti. Incluso individuo che chiese statua per onorare padre latitante numero uno in Italia, Francesco Messina Denaro