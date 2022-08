Meta-Facebook dà problemi e nel feed compaiono utenti mai visti

Piccolo e misterioso "down" dell'algoritmo di raccomandazione del social, con Meta-Facebook che dà problemi e con il feed in cui compaiono utenti mai visti

Nessuno è perfetto, men che mai sul web e Meta-Facebook in queste ore dà problemi perché nel feed compaiono utenti mai visti che stanno disorientando i titolari di account. Molte persone stanno riscontrando questo “strano fenomeno” e lo hanno segnalato più volte ai siti specializzati nel rilevare i “down” delle piattaforme social.

Meta-Facebook dà problemi nel feed

Ma cosa accade di preciso con la creatura di Mark Zuckerberg? Che, come spiega bene Repubblica, “nelle ultime due ore centinaia di migliaia di utenti stanno segnalando che sul proprio feed news stanno comparendo post di persone che non conoscono, gruppi che non seguono, o post di celebrità alle quali non sono interessati”. Qualche metallaro si è trovato post trap e viceversa insomma, o qualche vegano se ne è trovati di bracerie.

“Compaiono pagine che non seguo”

E dagli Usa un utente Twitter ha segnalato: “È come se il feed fosse impazzito, mi compaiono pagine che non ho mai cominciato a seguire”. Intanto, sempre secondo Repubblica, sul sito Downdetector, che è il termometro dello stato di salute di tutte le piattaforme, “tra le 8.30 del mattino e le 9.30 si sono registrate diverse migliaia di segnalazioni di problemi sulla piattaforma di proprietà della holding Meta”. L’ordine dei feed sarebbe del tutto stravolto, come “l’algoritmo di raccomandazione” avesse crashato.