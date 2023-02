Meteo: con l'anticiclone di San Valentino arriva il bel tempo

Il 14 febbraio è la festa degli innamorati e per fortuna la situazione meteo sarà ben diversa da quella del 2022.

Infatti quest’anno nel 2023 proprio a partire da San Valentino un anticiclone sub tropicale porterà nei prossimi dieci giorni un clima mite in Italia eliminando le nubi e il gelo. Tuttavia, ci sarà il rischio di siccità, specialmente nelle regioni nord occidentali.

Un anticiclone a forma di grande cuore

Sulle carte meteorologiche di oggi, giorno di San Valentino, è visibile con un po’ di fantasia una forma a grande cuore tra Danimarca ed Italia, denominata “Anticiclone di San Valentino“.

Ai lati di questo anticiclone ci saranno due cicloni, uno vicino al Portogallo e l’altro vicino all’Ucraina, formando una configurazione a forma di Omega di blocco anticiclonico, una figura reale della meteorologia.

A causa del blocco ad Omega, la nostra penisola sperimenterà una situazione di totale stabilità per una decina di giorni, ma purtroppo con un aumento dello smog nella pianura padana. D’altra parte, ci saranno condizioni di sole predominante da Nord a Sud con temperature massime che raggiungeranno valori primaverili fino a 20 gradi.

Anticiclone di San Valentino: le previsioni

Nei prossimi giorni, l’alta pressione porterà dunque in Italia condizioni meteorologiche stabili e un aumento delle temperature. In particolare nel Centro-Nord, le temperature minime rimarranno basse, a tratti vicine allo zero, mentre quelle massime raggiungeranno i 14-15 gradi, con un picco di 18 gradi a Bolzano. Al Sud, il cielo sarà prevalentemente soleggiato e le temperature massime aumenteranno, con 16 gradi a Catania e 14 a Napoli.

Ricapitolando gli innamorati festeggeranno sotto un cielo stellato, senza nuvole e con un clima mite in tutto il territorio italiano. Approfitta quindi del bel tempo e non farti cogliere impreparato, scoprendo sul nostro sito qualche idea last minute sia per lui che per lei! Perché con un cielo stellato e una luna calante che farà brillare di le stelle, la festa di San Valentino sarà senza dubbio più romantica.