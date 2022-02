Previsioni meteo 14 febbraio: sarà un San Valentino sotto la neve

Sarà un San Valentino innevato: la festa degli innamorati 2022 sarà segnata da una perturbazione atlantica, la neve arriverà sulle Alpi e in collina

Le previsioni meteo per San Valentino 2022: la festa degli innamorati sarà segnata da una perturbazione atlantica, la neve arriverà in Italia sulle Alpi, ma anche in collina, per la prima volta quest’anno.

Previsioni meteo San Valentino: la perturbazione

Gli esperti meteorologi affermano che dall’Atlantico è in arrivo una nuova perturbazione fredda che porterà la neve sulle Alpi italiane, ma anche sulle colline. Tra lunedì 14 febbraio e martedì 15 le nevicate interesseranno anche gli Appennini, seppur a quote molto elevate.

San Valentino al Nord: pioggia e neve

La prima perturbazione atlantica del 2022 arriverà in Italia proprio il giorno di San Valentino. La Pianura Padana sarà innevata proprio il 14 febbraio.

Tra venerdì e domenica ci sarà un graduale calo delle temperature al Nord Italia, con piogge sparse, che prepareranno il campo alle nevicate di inizio settimana prossima.

Il ciclone di San Valentino

Quello che è stato denominato il “ciclone di San Valentino” riporterà grosse precipitazioni al Nord, molto intense in Liguria e sulle Alpi. Al Centro Sud permane ovunque il tempo più soleggiato, così come sull’Atlantico.