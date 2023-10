Sono state delle prime settimane di autunno piuttosto anomale, con temperature decisamente più alte rispetto alle medie stagionali e in alcuni casi quasi estive. La situazione, tuttavia, è finalmente destinata a cambiare: vediamo le previsioni per i prossimi giorni e prepariamoci a dire addio all’estate e a ritirare fuori gli ombrelli.

Previsioni meteo per la prossima settimana: arriva l’autunno

L’influsso dell‘Anticiclone Apollo durerà ancora qualche giorno e manterrà temperature miti, se non alte, su tutta Italia. Poi però, dalla prossima settimana, arriverà il maltempo.

Stando alle ultime previsioni degli esperti si registeranno rovesci e un’importante diminuzione delle temperature verso la metà del mese di ottobre. Attenzione in modo particolare alla giornata di venerdì 13 ottobre.

L’arrivo della Depressione d’Islanda

Stando alle informazioni riportate anche da IlMeteo.it sembra in modo particolare che la nostra Penisola sarà interessata dagli effetti di quella che gli esperti chiamano Depressione d’Islanda, una vasta area depressionaria di origine atlantica che porterà rovesci intensi prima nel Regno Unito, poi in Francia e sulla Penisola Iberica, per poi passare a tutta la zona del Mediterraneo, Italia compresa. La forza delle celle temporalesce, come sottolineando gli esperti, potrebbe essere determinata proprio dalle alte temperature dei nostri mari in queste ultime settimane.