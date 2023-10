Meteo, quando arriva il freddo? Caldo anomalo con temperature fino a 34°C, ecco quanto durerà l'anticiclone Apollo

Arrivato ottobre ma il caldo non va via, quando arriva il freddo? Ecco il parere degli esperti

Il caldo pare non lasciare più scampo. Nonostante l’arrivo di ottobre, l’autunno pare ancora ben distante dall’arrivare. Quando potremo dire addio agli abiti leggeri e dare il bentornato ai maglioni? Ecco cosa dicono gli esperti.

Arrivato ottobre ma il caldo non va via, quando arriva il freddo? Ecco il parere degli esperti

Nelle ultime 48 ore le temperature hanno raggiunto un nuovo record in Italia, per via di una cupola anticiclonica africana che sta alzando considerevolmente le temperature in tutto lo Stivale, e la situazione non cambierà nei prossimi giorni: si parla di picchi di caldo che toccheranno anche i 33°C in diverse località.

Anomalie al Centronord, ma in numerose regioni le temperature hanno oltrepassato i 30°C, con valori tipici del mese di agosto, sicuramente non di ottobre. Diversi record sono stati battuti in particolare tra Umbria, Valdarno e Fiorentino: Perugia Sant’Egidio con 32°C batte il precedente record storico di ottobre di 30.2°C raggiunto nel 2011.

Se sei un amante del freddo e sei alla ricerca di un colpevole per questo caldo prolungato, allora vorrai sapere di più di questo anticiclone africano Apollo che sta imperversando su tutta l’Italia e che continuerà a portare giornate estive, soprattutto a Roma e Firenze, con qualche probabile lieve flessione al Nord intorno a metà settimana. Per una svolta autunnale dovremo attendere ancora, probabilmente fino alla metà del mese di ottobre.