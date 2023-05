Meteo, dopo settimane di maltempo arriva un anticipo di estate

Se marzo è pazzo, aprile non è stato da meno. Dopo una prima parte di primavera inesistente e settimane di maltempo diffuso su tutto lo Stivale, è alle porte un cambiamento meteo che sembra addirittura voler anticipare l’estate.

Temperature fino a 30°C anche al Nord

Nelle prossime ore arriva l’Anticiclone Africano e porterà il primo caldo. A confermare la rimonta dell’alta pressione da ovest – con conseguente aumento delle temperature, che arriveranno fino a quasi 30°C anche al Nord – è il responsabile redazione del sito www.ilmeteo.it Andrea Garbinato. Il sole si prepara a scaldare di nuovo quasi tutto lo Stivale, nonostante non mancheranno nubi residue al meridione dove non sono esclusi ancora locali piovaschi. Previsto ovunque tempo asciutto (anche al Sud) da domani fino a sabato: domenica arriveranno temporali sparsi, dapprima sulle Alpi per poi estendersi verso la Pianura Padana occidentale.

Tornerà il maltempo

Una rondine non fa primavera. Ed è questo il caso di dirlo. Non si può cantare vittoria per qualche giorno di sole, perché già per l’inizio della settimana prossima è atteso un netto dietro front, causato dalla discesa di una perturbazione dal Nord Europa verso l’Italia, simile al ciclone del primo maggio: peggioramenti con temporali e possibili nubifragi previsti anche nelle zone colpite dall’alluvione emiliana-romagnola.