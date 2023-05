Furgone travolto dal fiume in piena: allerta in tutta l'Emilia-Romagna

Il maltempo colpisce ancora. Stavolta lo fa a Reggio Emilia dove, intorno alle ore 8 di oggi 2 maggio 2023, un uomo alla guida di un furgone è stato travolto dalle acque in piena di un torrente ingrossato dalle incessanti piogge delle ultime ore.

In salvo sul tetto del furgone

La perturbazione che sta colpendo lo Stivale da ieri sta insistendo particolarmente su alcune zone dell’Emilia-Romagna. L’incidente di stamane è avvenuto nel torrente Quaresimo, a San Bartolomeo di Reggio Emilia. In prossimità del guado, il conducente è riuscito a mettersi in salvo salendo sul tetto del veicolo. Da lì è stato poi recuperato dai pompieri che lo hanno portato a riva. Fortunatamente non avuto alcun trauma né ferita.

Diramate allerte in tutta la regione

In un clima di disagio generale caratterizzato da allagamenti sparsi a cui gli interventi dei vigili del fuoco a fatica riescono a stare dietro, è stata diramata un’allerta rossa per la criticità idraulica (dalle 12 di oggi fino alla mezzanotte di domani) sui principali affluenti del fiume Reno nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Confermata invece l’allerta arancione per le piene dei fiumi e le frane in Romagna e nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

Stamattina la Prefettura di Bologna ha convocato la riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) a cui hanno preso parte la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile Irene Priolo, i rappresentanti dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, i Comuni interessati, i vigili del fuoco, Anas, il coordinamento dei volontari e tutti i soggetti coinvolti. Il CCS si riaggiornerà alle 18.