Meteo, gli esperti del Copernicus: “In Europa possibile che arrivi ondata di freddo prima di Natale”

Gli esperti del Copernicus hanno analizzato cosa dovremo attenderci nelle prossime settimane. Un'ondata di freddo potrebbe arrivare prima di Natale.

Le temperature climatiche nell’area mediterranea nel prossimo periodo invernale potrebbero essere un buon 50-60% sopra la media stagionale, mentre nel resto del vecchio continente tali possibilità potrebbero del 40-50%. Lo hanno fatto sapere gli esperti del Copernicus, il programma europeo di osservazione satellitare.

Gli stessi esperti hanno anche osservato che, a dispetto di ciò, nel mese di dicembre potremo comunque attenderci una ondata di freddo alquanto significativa prima di Natale.

The latest update of the #CopernicusClimate Change Service seasonal forecast has been released.

Are you wondering how to use this product properly?

📔 Check out our #seasonalforecast guide for a comprehensive overview

👉 https://t.co/oeq3fgP2AK pic.twitter.com/ZX6oePobui

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) October 14, 2022