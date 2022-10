Meteo, le previsioni di domani e della prossima settimana: con l’ottobrata aumentano le temperature

Le previsioni meteo di stasera, domani e della settimana prossima. Prevista ottobrata, dal 2 ottobre torna il sereno in tutta Italia.

Le previsioni meteo di stasera, del 2 ottobre 2022 e della settimana che va dal 3 al 9 ottobre saranno caratterizzate da una vera e propria ottobrata, quindi temperature più tardo estive che autunnali.

Previsioni meteo sera del 1 ottobre 2022

Fino alla serata di oggi, 1 ottobre 2022, il cattivo tempo dominerà al Sud. Previste piogge che peggioreranno sia in serata che in nottata. Tempo sereno al Centro dopo i rovesci della mattina. Bel tempo anche al Nord. Torna l’alta pressione e con essa aumentano le temperature. Al nord le massimo arrivano fino a 23 gradi a Bologna e Venezia, al Sud attesi 28 gradi a Bari.

Previsioni meteo 2 ottobre 2022

Nella giornata di domani, domenica 2 ottobre 2022, in quasi tutta Italia il tempo sarà caretterizzato da giornate piene di sole e sereno. Non mancano però leggere piogge in alcune regioni a causa delle nubi basse, tra queste: Liguria, Toscana, Sardegna e Sicilia Tirrenica. Al nord sono attese delle velature. Le temperature segnano un rialzo in quesi tutta la Nazione, isole comprese. I gradi possono variare tra i 22 e i 27 gradi, sulle isole e al sud possono raggiungere anche i 30 gradi.

Previsioni meteo settimana dal 3 ottobre al 9 ottobre 2022: aumento delle temperature grazie all’ottobrata

L’ottobrata, ossia un aumento delle temperature che rendono il clima quasi più estivo che autunnale, si avrà bel tempo in tutto lo stivale isole comprese. Si potrà finalmente dire addio al maltempo grazie all’anticlone africano e ai venti caldi che arriveranno anche dalla isole Azzorre, nell’oceano Atlantico. L’alta pressione, però, non sarà un beneficio per tutti.

Sud e isole avranno alte temperature, questo ovviamente anche al Nord. L’unico problema nelle regioni settentrionali e centrali è la nebbia, che potrebbe comparire la notte ma svanire alle prime luci del mattino.