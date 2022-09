Previsioni meteo, arriva l’Ottobrata: quando torna il bel tempo?

Fino alla serata di venerdì 30 settembre regioni tirreniche sotto scacco del maltempo, previsioni meteo, arriva l'Ottobrata: ecco quando torna il bel tempo

Le previsioni meteo a breve termine dicono che fra poco arriva l’Ottobrata, quindi quando torna il bel tempo? Il miglioramento atteso dalle Azzorre sta per arrivare ma ci attendono ore di maltempo, con perturbazioni atlantiche in direzione del Mar Mediterraneo grazie alle quale l’Italia sarà sferzata da piogge e venti freddi fino a domani.

In queste ore sul nostro paese sta imperversando un terzo fronte atlantico, ancora più intenso dei precedenti. L’ingresso della perturbazione è avvenuto attraverso la porta del Rodano ed ha portato a nuove e abbondanti precipitazioni su gran parte del Nord Italia, Sardegna e Umbria.

Atteso un miglioramento, ma non ora

Ad essere colpite in queste ore sono in particolare le regioni tirreniche: Toscana, Lazio e Campania fino alle coste calabresi, il tutto con un marcato rischio “di allagamenti causati da nubifragi”.

Va meglio al sud e sull’Adriatico. Ma quando cambierà tutto? Il meteo dice dalla serata di venerdì 30 settembre. Accadrà per merito del primo affacciarsi della “Ottobrata delle Azzorre”. Nel weekend il tempo quindi sarà più stabile, con un rialzo della temperatura in quasi in tutto il Paese.

Previsioni meteo, arriva l’Ottobrata

Ma cosa è l’Ottobrata delle Azzorre? Si tratta di un fenomeno che coinciderà con l’inizio del mese di ottobre e in sostanza è un nuovo anticiclone a contributo misto Azzorre – Nord Africa: con esso arriveranno alta pressione e bel tempo.

Lo spiega ilmeteo che fa giustizia alla Capitale: “L’espressione deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre. Per celebrare il raccolto e la fine del duro lavoro, nelle giornate di giovedì e di domenica ogni famiglia organizzava una gita fuori porta (detta, per l’appunto, “ottobrata”) e così da ogni rione partivano dei carri adornati di campanacci, su cui sedevano le ragazze. Il resto della comitiva seguiva a piedi il carro fino alla destinazione”.