Meteo: in Lombardia fine settimana di sole con temperature fino a 32-34 gradi

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – Condizioni meteo debolmente instabili, oggi in Lombardia, associate al minimo depressionario in posizionamento sull'alto Adriatico che poterà deboli precipitazioni o rovesci pomeridiani su rilievi e parte della pianura e graduale intensificazione del vento da est sui settori di pianura.

Nel fine settimana, però, la graduale rimonta anticiclonica ripristinerà condizioni prevalentemente soleggiate, prive di precipitazioni e con valori massimi di temperatura in rialzo attorno a 32-34 gradi. Queste le previsioni meteo per le prossime ore, contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia.

Per i primi giorni della prossima settimana è atteso un graduale aumento dell'instabilità, associata ad un'ampia area depressionaria nordatlantica in discesa sull'Europa occidentale, con precipitazioni deboli nella prima parte della giornata su rilievi e parte della pianura occidentale e dal pomeriggio in estensione anche a est, anche sotto forma di rovescio o temporale.