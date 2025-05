Meteo Italia: maltempo in arrivo e temperature in aumento

Maltempo persistente sul versante adriatico e al Sud

Le previsioni meteorologiche indicano un’ulteriore ondata di maltempo che colpirà il versante adriatico e le regioni meridionali dell’Italia. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, lo scontro tra aria polare e aria subtropicale continuerà a generare fenomeni intensi, caratterizzati da venti forti, mareggiate e abbondanti piogge, in particolare nelle zone già duramente colpite nelle ultime ore.

Dettagli sulle condizioni meteorologiche

Fino alla tarda mattinata di oggi, si prevedono nubifragi, specialmente tra Calabria e Puglia, con fenomeni intensi anche in Sicilia e lungo il Medio Adriatico. Nonostante ciò, alcuni eventi meteorologici, sebbene forti, si presenteranno in modo rapido anche nella Pianura Padana. A partire dal pomeriggio, il maltempo dovrebbe limitarsi alla fascia ionica e alla Puglia, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche in serata.

Prospettive per il weekend e oltre

Il weekend porterà un miglioramento generale, anche se un flusso instabile da nord-ovest potrebbe favorire lo sviluppo di rovesci locali, soprattutto nel pomeriggio e nelle aree montuose. Dopo un lunedì relativamente tranquillo, una nuova perturbazione atlantica si prevede entrerà nel Mediterraneo, colpendo l’Italia centro-settentrionale per alcuni giorni. Questo fronte perturbato porterà aria calda dal Nord Africa verso il meridione, con temperature che potrebbero raggiungere i 33-34°C, in particolare in Sicilia.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Le previsioni per venerdì 16 mostrano un miglioramento al Nord, con ampie schiarite, eccetto sul Piemonte occidentale. Al Centro, il maltempo persisterà sulle coste adriatiche, mentre al Sud si attende un estremo maltempo. Sabato 17, il Nord sarà più soleggiato, salvo locali rovesci sulle Alpi, mentre al Centro si prevede un cielo più sereno, eccetto temporali sugli Appennini. Domenica 18, il sole dominerà al Nord e al Centro, mentre al Sud ci saranno occasionali rovesci. La tendenza per la nuova settimana prevede instabilità al Centronord e un caldo intenso al Sud.