Vento, pioggia e temporali: sarà un Halloween all'insegna del maltempo su diverse regioni italiane.

L’Italia è sotto la morsa del maltempo dalla giornata di ieri e, le previsioni, danno ancora tanta pioggia sull’Italia, tanto che è scattata l’allerta gialla su 8 regioni: ecco quali sono.

Meteo, maltempo sull’Italia

Dopo giornate di sole, il maltempo è tornato a colpire la nostra penisola, con piogge diffuse. Da ieri pomeriggio infatti c’è stato un brusco peggioramento delle condizioni metereologiche, soprattutto al Centro-Nord e, nei prossimi giorni, la situazione non migliorerà.

Anche la giornata di Halloween, infatti, sarà all’insegna del brutto tempo. Anche le temperature hanno visto un brusco calo, dopo il clima mite delle ultime settimana. Per la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, è stata diramata un’allerta meteo gialla su 8 regioni: ecco quali sono.

Meteo, allerta gialla per forti temporali su 8 regioni: ecco quali

Come detto, sarà un 31 ottobre all’insegna del brutto tempo un pò su tutta l’Italia, con piogge diffuse e cielo coperto. Per la giornata di oggi invece, 30 ottobre 2025, è stata diramata dalla Protezione Civile un’allerta meteo gialla su ben 8 regioni per forti temporali e vento. Le regioni interessate sono Calabria, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Umbria, Sicilia e parte della Liguria. Un lieve miglioramento dovrebbe esserci per la giornata di Ognissanti.