Meteo, torna l'inverno in Trentino e in Friuli: neve a partire da 1.600 metri

L'inverno e la neve sembrano non voler lasciar spazio all'arrivo della bella stagione: tornano neve e piogge in Trentino e in Friuli-Venezia Giulia

È arrivato tardi e ora non vuole andare via. L’inverno e la neve sembrano non voler lasciar spazio all’arrivo della bella stagione che, sebbene abbia annunciato più di qualche anteprima, non riesce a prendere il via. Torna la neve in Trentino e in Friuli-Venezia Giulia.

Nevicate fitte su passo San Pellegrino

La neve di maggio – sembra un ossimoro già solo a parlarne – sta imbiancando tutti i passi dolomitici: fitti i fiocchi bianchi che stanno scendendo nelle ultime ore su gran parte di passo San Pellegrino. Secondo le previsioni di MeteoTrentino la quota neve si attesta mediamente fra i 1.600 e i 1.800 metri, ma localmente può scendere anche a quote più basse. Le previsioni rimarranno tali anche per i prossimi giorni: venerdì e sabato cielo ancora molto nuvoloso con precipitazioni sparse, domenica variabile ma con temporali, lunedì e martedì alternanza di sole e nubi con possibili rovesci nel pomeriggio.

Un maggio anomalo i friulani

Un’ondata di maltempo sta investendo dalla mattinata di oggi, giovedì 11 maggio 2023, anche il Friuli-Venezia Giulia, interessato da un drastico crollo delle temperature e da precipitazioni nevose in montagna. Da anni non si registravano valori simili nella prima decade di maggio all’interno della regione. Le piogge saranno persistenti anche nei prossimi giorni.