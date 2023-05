Non c’è tregua per questa seconda settimana di maggio ed il maltempo continuerà a flagellare buona parte dell’Italia nelle prossime ore: c’è un’allerta meteo per giovedì 11 maggio con temporali e nubifragi al Centro Sud. La Protezione civile ha diramato un avviso rosso, arancione e giallo su alcune regioni con particolare attenzione all’Emilia Romagna, per alcuni settori della quale è stata prorogata l’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico, mentre una allerta arancione è stata diramata su altri settori dell’Emilia Romagna e del Veneto.

Allerta meteo per giovedì 11 maggio

Allerta gialla poi su Abruzzo, Marche e Umbria, per rischio temporali, su Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto per rischio idraulico e su Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto per rischio idrogeologico. Il sito internet della Protezione civile spiega che saranno sette le Regioni interessate della allerte meteo di giovedì 11 maggio. L’Emilia Romagna è quella che potrebbe avere maggiori problemi. E le previsioni meteo parlano di tempo stabile e soleggiato solo su Sicilia e Sardegna.

Neve oltre i 1700 metri e Nord-Est al freddo

Sulle altre regioni sono attesi piogge e temporali, con nevicate sulle Alpi oltre 1700-2000 metri. Il meteo parla anche di isolati rovesci e temporali su Piemonte, Liguria, alta Lombardia, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste adriatiche del Centro, Campania, Puglia e Calabria Tirrenica. E le temperature? Le massime sono date come in ulteriore lieve calo al Nord-Est ed in leggero rialzo nelle regioni centrali tirreniche e al Sud.