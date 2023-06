Il rogo è divampato nel pomeriggio di ieri nella discarica di Mezzano, paesello situato nelle vicinanze di Ravenna. Il centro di raccolta rifiuti conteneva tanto materiale rovinato dall’alluvione dell’Emilia Romagna: gli oggetti hanno preso fuoco per il grande caldo della giornata di ieri.

Mezzano, incendio nella discarica: il sindaco invita i cittadini a non uscire di casa

In mezzo a quell’enorme cumolo di rifiuti ancora da smaltire c’erano sicuramente batterie e altro materiale facilmente infiammabile. Il grande caldo di ieri, con tutta probabilità, ha fatto scattare la prima scintilla che a sua volta ha fatto divampare un enorme rogo. I rifiuti hanno preso fuoco rapidamente e dal dalla spazzatura si è alzata una nube di fumo nero intensissima. Per spegnere le fiamme si è reso necessario l’intervento di ben dieci mezzi dei vigili del fuoco. I caschi rossi hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare l’incendio.

Paura in città: l’invito del sindaco a non uscire di casa

Mentre sul posto, oltre ai vigili del fuoco, arrivavano in aiuto anche i tecnici di Arpae e dell’Ausl che sono intervenuti per i rilievi sulla qualità dell’aria e la polizia locale per la gestione della viabilità, il sindaco ha diramato un comunicato. “Invito tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa per le prossime ore se non strettamente necessario” – si legge nella comunicazione.