L”Elodie Show 2025“ si è concluso con l’ultima trappa ieri sera a Roma. A pochi minuti dalla fine del concerto, la cantante romana è scoppiata in lacrime, per poi fare un annuncio che ha lasciato increduli i suoi tanti fan.

Elodie, ultima tappa del suo lungo tour nei palazzetti

Negli ultimi mesi sono state migliaia le persone che hanno assistito a un concerto di Elodie, nel suo tour “Elodie Show 2025″ nei palazzetti.

Un tour ricco di emozioni e di coreografie spettacolari, e anche di qualche polemica, come quella dello scontro con un fotografo, che la cantante romana credeva fosse un fan troppo invadente allontanandolo così dal palco. Ieri sera, a Roma, è andata in scena l’ultima tappa del tour e, a pochi minuti dalla fine dello spettacolo, Elodie è scoppiata in lacrime facendo poi un annuncio.

Elodie in lacrime durante il concerto a Roma, l’annuncio che spiazza tutti: “Mi fermo”

A pochi minuti dalla fine del concerto a Roma, l’ultimo del suo tour 2025, Elodie, visibilmente commossa, si è inginocchiata davanti ai suoi fan sul palco, facendo un annuncio. Le sue parole: “grazie veramente di cuore, è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore, spero vi siate divertiti, io mi sono impegnata e ce l’ho messa sempre tutta, con qualche errorino ma ci sta. Siamo arrivati alla fine, manca un ultimo pezzo. E’ stato tutto straordinario, adesso mi fermo per un pò ma ho già tutto in testa perché fate venire voglia di lavorare. Ho già in mente tutto lo show e non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che il prossimo tour ci sarà nel 2027.” Elodie dunque si prende un a pausa dai concerti, pronta però a tornare più carica che mai nel 2027!