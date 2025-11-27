Episodio davvero bizzarro quello accaduto a Messina, durante il concerto di Elodie. La cantante romana, a un certo punto, ha allontanato un cellulare troppo vicino a lei, credendolo di un fan troppo invadente. Invece, era di un giornalista.

Elodie scaccia un “fan molesto” al suo concerto, poi la figuraccia: era un giornalista

Episodio davvero particolare quello accaduto al Palarescifina di Messina, durante il concerto di Elodie.

Mentre la cantante romana stava eseguendo “Black Nirvana“, due persone avrebbero cominciato a filmare la cantante da molto vicino al palco, con Elodie che, con la mano, ha allontanato il cellulare. Il tutto è stato ripreso e il video è diventato subito virale sul web, con tanti commenti contro chi stava effettuando la ripresa, considerato come un fan troppo invadente. Poi, si è scoperta la verità. Non era un fan invadente, ma era un giornalista accreditato. Ecco il suo racconto.

Figuraccia di Elodia al concerto: parla il giornalista

Come abbiamo visto, Elodie ha allontanato un cellulare troppo vicino al palco, pensando che appartenesse a un fan invadente, invece era di un giornalista, Antonio Caffo: “sono stato additato, e non solo dai social, come un fan troppo invadente, invece ero entrato da fotoreporter accreditato per MessinaToday.” Dopo alcune ore, sui social in tanti lo hanno definito poco professionale, con Caffo che ha ribadito di aver seguito rigorosamente le indicazioni ricevute. Nell’editoriale del giorno dopo, il fotoreporter ha chiarito che, come previsto dagli organizzatori, lui e altri colleghi, erano lì per documentare i primi quattro pezzi e che, secondo lui, la reazione di Elodie è stata solamente frutto di un malinteso. Caffo non è risultato affatto polemico, anzi ha cercato di stemperare gli animi: “non ho nulla contro Elodie a la sua arte fatta di provocazione che non giudico e che anzi rispetto. Piccolo finale: il mio telefonino per fortuna non si è rotto!”