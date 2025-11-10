Elodie piange sul palco a Eboli e interrompe il concerto: ecco cosa è successo

Durante il suo concerto a Eboli, Elodie improvvisamente si è fermata in lacrime. Ecco che cosa è successo.

Elodie in concerto a Eboli: lo stop improvviso della cantante

Ieri sera, domenica 9 novembre 2025, Elodie si è esibita al PalaSele di Eboli per la tappa del suo nuovo tour “Elodie Show 2025“, spettacolo strutturato in quattro atti (Audace, Galattica, Erotica e Magnetica) e ricco di effetti speciali.

A un certo punto però la cantante romana si è fermata, interrompendo il concerto per alcuni minuti, nei quali si è scusata con il suo pubblico. Ma perché? Cosa è successo? Scopriamolo ora insieme.

Come detto, durante il live di ieri sera a Eboli, Elodie si è improvvisamente fermata tra un’esibizione e l’altra, per scusarsi con il pubblico. Queste le parole della cantante, visibilmente commossa e dispiaciuta: “ho avuto un abbassamento di voce nel pomeriggio, sto facendo fatica a cantare e mi dispiace molto. Mi sento in difetto, mi sento scomoda, ma vi giuro che ce la sto mettendo tutta.” Dal pubblico un lungo applauso. Elodie, durante il live, più volte è stata ripresa mentre si toccava la gola ma, alla fine, è riuscita a portare a termine tutta l’esibizione, con tanto di standing ovation finale.